НАПК полностью проверило декларацию Порошенко

Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило полную проверку декларации президента Петра Порошенко за 2017, нарушений не обнаружили.

Об этом говорится в результатах проверки, сообщил источник "Украинской правды".

Так же не нашли нарушений в декларации министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко за 2017 год.

"Проверка завершена. В декларациях Порошенко и Зубко нарушений не обнаружили", - сказал собеседник издания.

В пресс-службе НАПК не смогли сообщить результаты проверки, но отметили, что эта информация будет обнародована в ближайшие дни на сайте.

Как сообщает пресс-служба НАПК, будут проведены полные проверки деклараций за 2015-2017 годы нардепа Вячеслава Богуслаева (за 2017 год), нардепа Евгения Мураева (за 2017 год), судьи Святошинского райсуда Киева Тараса Зайца (за 2015 и 2016 годы), депутата Полтавского облсовета Алексея Порохни (за 2016 год), депутата Мангушского райсовета Владимира Караберова (за 2016 год).

А также старшего оперуполномоченного криминальной полиции Новомосковского отдела полиции в Днепропетровской области Александра Додона (за 2016 и 2017 годи), ведущего специалиста Фонда гарантирования вкладов физлиц Игоря Грицака (за 2016 и 2017 годы) и инспектора управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрия Иваровського (за 2017 год).

Проверки е-деклараций будут длиться 60 календарных дней и начнутся на следующий день после дня ​​принятия решения.

"Решение о проведении полных проверок деклараций указанных лиц принято на основании информации, полученной от субъекта обращения о возможном отражении в таких декларациях недостоверных сведений", - пояснили в НАПК.

Также агентство решило продлить на 30 дней полную проверку электронных деклараций депутата Хмельницкого облсовета Андрея Гордийчука, нардепа Дениса Омеляновича, заместителя министра юстиции Дениса Чернышева, судьи Верховного Суда Александра Потыльчака и председателя Черноморского горсовета Одесской области Валерия Хмельнюка.

О начале проверки деклараций президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана, спикера Верховной Рады Андрей Парубий и других топ-чиновников Назка объявило 10 апреля.

Отмечалось, что она начнется на следующий день, 11 апреля, и продлится 60 дней.

8 июня НАЗК продлило срок проверки деклараций высших должностных лиц государства за 2015 – 2017 годы.