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ООС: Бойовики застосовували заборонену зброю, втрат немає

П'ятниця, 22 червня 2018, 18:38

Упродовж дня бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню, в одному випадку із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Зокрема, на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське терористи застосували артилерію калібром 122-мм та гранатомети, а у Троїцькому стріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Повідомляється, що українські військові були змушені дати "адекватну відповідь".

На Донеччині бойовики використали гранатомети та стрілецьку зброю.

На Маріупольському напрямку терористи стріляли поблизу Кам’янки, Лебединського та Гнутово.

В ООС додали, що в ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає, а втрати бойовиків уточнюються.

Минулої доби бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню, з них 3 рази застосовував артилерію та міномети - 1 український військовий отримав осколкове поранення.

Українська правда
Теми: ООСбойові дії
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