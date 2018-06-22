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ООС: Боевики применяли запрещенное оружие, потерь нет

Пятница, 22 июня 2018, 18:38

В течение дня боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня, в одном случае из запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В частности, на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское террористы применили артиллерию калибром 122-мм и гранатометы, а в Троицком стреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Сообщается, что украинские военные были вынуждены дать "адекватный ответ".

В Донецкой области боевики использовали гранатометы и стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении террористы стреляли вблизи Каменки, Лебединского и Гнутово.

В ООС добавили, что в ходе боевых действий на текущие сутки потерь среди украинских защитников нет, а потери боевиков уточняются.

За прошедшие сутки боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза применяли артиллерию и минометы - 1 украинский военный получил осколочное ранение.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
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