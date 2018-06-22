Рейтинг Путіна впав до рівня 2013 року після оголошення про пенсійну реформу

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П'ятниця, 22 червня 2018, 20:54

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна з 10 по 17 червня знизився з 62% до 54% і перебуває на найнижчому рівні з 2013 року.

Про це свідчать дані фонду "Громадська думка", передає "Медуза".

Згідно з інформацією Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), схвалення діяльності Путіна впало із 77% 10 червня до 72% 17 червня. Також ВЦИОМ зафіксував зниження рівня схвалення роботи прем'єр-міністра і уряду.

На думку предстанвика ВЦИОМу Михайла Мамонова, на зниження рейтингу влади вплинуло зростання цін на бензин і оголошення про пенсійну реформу.

14 червня російський уряд запропонував збільшити пенсійний вік з 60 до 65 років для чоловіків і з 55 до 63 років для жінок. У той же день було оголошено і про заплановане підвищення ПДВ з 18% до 20%.

Оголошення про пенсійну реформу викликало невдоволення у всіх парламентських партіях, крім "Єдиної Росії", позасистемної опозиції і профспілок.

Петиція Конфедерації праці Росії (КТР) на сайті change.org проти підвищення пенсійного віку набрала понад два мільйони голосів.

КТР подала більше 50 заявок на мітинги проти пенсійної реформи. В чотирьох містах вони вже узгоджені.

Крім того, в деяких містах узгоджені акції прихильників Олексія Навального проти підвищення пенсійного віку.

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Теми: Путін рейтинг Росія пенсії
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