Рейтинг Путина упал до уровня 2013 года после объявления о пенсионной реформе

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Пятница, 22 июня 2018, 20:54

Рейтинг президента России Владимира Путина с 10 по 17 июня снизился с 62% до 54% ​​и находится на самом низком уровне с 2013 года.

Об этом свидетельствуют данные фонда "Общественное мнение", передает "Медуза".

Согласно информации Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), одобрение деятельности Путина упало с 77% 10 июня до 72% 17 июня. Также ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня одобрения работы премьер-министра и правительства.

По мнению предстанвика ВЦИОМу Михаила Мамонова, на снижение рейтинга власти повлиял рост цен на бензин и объявление о пенсионной реформе.

14 июня российское правительство предложило увеличить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. В тот же день было объявлено и о запланированном повышении НДС с 18% до 20%.

Объявления о пенсионной реформе вызвало недовольство во всех парламентских партиях, кроме "Единой России", внесистемной оппозиции и профсоюзов.

Петиция Конфедерации труда России (КТР) на сайте change.org против повышения пенсионного возраста набрала более двух миллионов голосов.

КТР подала более 50 заявок на митинги против пенсионной реформы. В четырех городах они уже согласованы.

Кроме того, в некоторых городах согласованные акции сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста.

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Темы: Путин рейтинг Росcия пенсии
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