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У НФ заявляють, що не причетні до тютюнової фабрики і готові позиватися

П'ятниця, 22 червня 2018, 21:47

Представник фракції "Народний фронт" Олег Кришин заперечує свою причетність до тютюнової фабрики у місті Жовті Води, яка, за інформацією журналістів, випускає цигарки з підробленими акцизними марками.

Про це повідомляється на сайті "Народного фронту".

"По-перше, я, Кришин Олег Юрійович, не маю жодного відношення до тютюнової фабрики, розташованої у місті Жовті Води. По-друге, я вважаю, що цей, вилитий на мою адресу бруд, пов’язаний з конкурентною боротьбою на тютюновому ринку", - заявив він.

Кришин стверджує, що оприлюднена у ЗМІ інформація нічим не підтверджена.

"Це конкурентна цинічна бізнес-війна, яку намагаються упакувати у політичну обгортку з метою додаткового тиску", - вважає він.

"Ще раз наголошую: я не маю жодного відношення до власності цієї компанії (тютюнової фабрики, - ред.), я не маю жодного відношення до бізнесу цієї компанії. Єдине - я, як депутат-мажоритарник, підтримую те, що у місті створюються робочі місця, і що ця компанія у такий складний для країни час відкрила виробництво і створила понад 200 робочих місць", - заявив представник фракції.

Кришин додав, що у разі продовження "цієї брудної інформаційної кампанії проти нього особисто та партії "Народний фронт" він залишає за собою право подати до суду для захисту честі та гідності.

Раніше "Схеми" повідомляли, що представники партії "Народний фронт" є покровителями компанії, яка випускає цигарки з підробленими акцизними марками на Дніпропетровщині.

Теми: Народний фронтЗМІ
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