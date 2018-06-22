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В НФ заявляют, что не причастны к табачной фабрике и готовы судиться

Пятница, 22 июня 2018, 21:47

Представитель фракции "Народный фронт" Олег Кришин отрицает свою причастность к табачной фабрике в городе Желтые Воды, которая, по информации журналистов, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками.

Об этом сообщается на сайте "Народного фронта".

"Во-первых, я, Кришин Олег Юрьевич, не имею никакого отношения к табачной фабрике, расположенной в городе Желтые Воды. Во-вторых, я считаю, что эта, вылитая в мой адрес грязь, связана с конкурентной борьбой на табачном рынке", - заявил он.

Кришин утверждает, что обнародованная в СМИ информация ничем не подтверждена.

"Это конкурентная циничная бизнес-война, которую пытаются упаковать в политическую обертку с целью дополнительного давления", - считает он.

"Еще раз подчеркиваю: я не имею никакого отношения к собственности этой компании (табачной фабрике, - ред.), я не имею никакого отношения к бизнесу этой компании. Единственное - я, как депутат-мажоритарщик, поддерживаю то, что в городе создаются рабочие места, и что компания в такое сложне для страны время открыла производство и создала более 200 рабочих мест ", - заявил представитель фракции.

Кришин добавил, что в случае продолжения "этой грязной информационной кампании против него лично и партии "Народный фронт" он оставляет за собой право подать в суд для защиты чести и достоинства.

Ранее "Схемы" сообщали, что представители партии "Народный фронт" являются покровителями компании, выпускающей сигареты с поддельными акцизными марками на Днепропетровщине.

Темы: Народный фронтСМИ
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