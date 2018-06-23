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ООС: у суботу вже поранено двох військових

Субота, 23 червня 2018, 13:27

У суботу внаслідок бойових дій отримали поранення двоє українських військових.

Як повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, це сталося в районі Лебединського.

"Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Військовослужбовців було невідкладно евакуйовано до військових шпиталів", - додав Мотузяник.

Всього від опівночі і на 9 годину ранку суботи зафіксовано 9 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, вночі і вранці, на Луганському напрямку, українські укріплення поблизу Новотошківського були обстріляні окупантами з мінометів 82-го калібру. Тут було зафіксовано 12 вибухів ворожих мін.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

На Донецькому напрямку в суботу зранку зафіксовано 7 прицільних обстрілів з боку противника.

"Гаряче було неподалік н.п. Лебединське, Водяне, Талаківка — там окупанти випустили по наших позиціях 52 снаряди 122-го калібру. Поблизу н.п. Широкине та Кам’янка позиції українських захисників бойовики обстріляли з стрілецької зброї", - сказав Мотузяник.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіМіноборони
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