ООС: в субботу уже ранены двое военных

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Суббота, 23 июня 2018, 13:27

В субботу в результате боевых действий получили ранения двое украинских военных.

Как сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, это произошло в районе Лебединского.

"Сейчас их жизни ничего не угрожает. Военнослужащие были безотлагательно эвакуированы в военные госпитали", - добавил Мотузяник.

Всего от полуночи и на 9:00 утра субботы зафиксировано 9 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, ночью и утром на Луганском направлении украинские укрепления вблизи Новотошковского были обстреляны оккупантами из минометов 82-го калибра. Здесь было зафиксировано 12 взрывов вражеских мин.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

На Донецком направлении в субботу утром зафиксировано 7 прицельных обстрелов со стороны противника.

"Горячо было недалеко н.п. Лебединское, Водяное, Талаковка - там оккупанты выпустили по нашим позициям 52 снаряда 122-го калибра. Вблизи н.п. Широкино и Каменка позиции украинских защитников боевики обстреляли из стрелкового оружия", - сказал Мотузяник.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе Минобороны
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