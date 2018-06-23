Допінговий скандал: 33 легкоатлети з РФ будуть "нейтральними"

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) дозволила виступати 33 російським легкоатлетам на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Відповідне рішення було прийнято після розгляду заявок від спортсменів та оприлюднено на сайті IAAF.

"Рада IAAF погодилася з тим, що заявки 33 російських спортсменів відповідали критеріям відбору для участі у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором у 2018 році", - повідомили в організації.

При цьому Всеросійська легкоатлетична федерація (ВФЛА) залишається відстороненою.

В IAAF також повідомили, що з грудня 2017 р. організація отримала понад 180 заявок від російських спортсменів, 58 з них були схвалені і спортсменам дозволили виступати під нейтральним прапором у 2018 році. Разом з тим 44 заявки в IAAF відхилили.

Серед спортсменів, чиї заявки бул схвалено - чемпіон світу з бігу з бар'єрами, триразовий чемпіон Європи Сергій Шубєнков, чемпіон світу зі стрибків у висоту Данило Лисенко, чемпіон РФ зі спортивної ходьби, чемпіон світу серед юніорів 2015 року Сергій Широбоков, пише Новая газета.

У листопаді 2015 р. незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) оприлюднила доповідь, в якій звинуватила РФ у грубих порушеннях антидопінгових правил і рекомендувала відсторонити російських легкоатлетів від участі в міжнародних змаганнях.

IAAF призупинила членство ВФЛА у 2015 році після допінгового скандалу. У 2016 році російським легкоатлетам заборонили виступати на Олімпійських іграх у Бразилії.

Легкоатлети, не причетні до скандалу, можуть брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.