Допинговый скандал: 33 легкоатлетам из РФ позволили выступать под нейтральным флагом

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Суббота, 23 июня 2018, 15:22

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила выступать 33 российским легкоатлетам на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Соответствующее решение было принято после рассмотрения заявок от спортсменов и обнародовано на сайте IAAF. 

"Совет IAAF согласился с тем, что заявки 33 российских спортсменов соответствовали критериям отбора для участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом в 2018 году", - сообщили в организации. 

При этом Всероссийская легкоатлетическая федерация (ВФЛА) остается отстраненной

В IAAF также сообщили, что начиная с декабря 2017 г. организация получила более 182 заявок от российских спортсменов, 58 заявок были одобрены и спортсменам позволили выступать под нейтральным флагом в 2018 году. Вместе с тем 44 заявки были отклонены.

Среди спортсменов, чьи заявки были одобрены - чемпион мира по бегу с барьерами, трехкратный чемпион Европы Сергей Шубенков, чемпион мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, чемпион России по спортивной ходьбе, чемпион мира среди юниоров 2015 года Сергей Широбоков, пишет Новая газета.

Напомним, в ноябре 2015 г. независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала доклад, в котором обвинила РФ в грубых нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях.

IAAF приостановила членство ВФЛА в 2015 году после допингового скандала. В 2016 году российским легкоатлетам запретили выступать на Олимпийских играх в Бразилии.

Легкоатлеты, не причастные к скандалу, могут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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Темы: Росcия спорт
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