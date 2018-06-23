Допинговый скандал: 33 легкоатлетам из РФ позволили выступать под нейтральным флагом
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила выступать 33 российским легкоатлетам на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Соответствующее решение было принято после рассмотрения заявок от спортсменов и обнародовано на сайте IAAF.
"Совет IAAF согласился с тем, что заявки 33 российских спортсменов соответствовали критериям отбора для участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом в 2018 году", - сообщили в организации.
При этом Всероссийская легкоатлетическая федерация (ВФЛА) остается отстраненной.
В IAAF также сообщили, что начиная с декабря 2017 г. организация получила более 182 заявок от российских спортсменов, 58 заявок были одобрены и спортсменам позволили выступать под нейтральным флагом в 2018 году. Вместе с тем 44 заявки были отклонены.
Среди спортсменов, чьи заявки были одобрены - чемпион мира по бегу с барьерами, трехкратный чемпион Европы Сергей Шубенков, чемпион мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, чемпион России по спортивной ходьбе, чемпион мира среди юниоров 2015 года Сергей Широбоков, пишет Новая газета.
Напомним, в ноябре 2015 г. независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала доклад, в котором обвинила РФ в грубых нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях.
IAAF приостановила членство ВФЛА в 2015 году после допингового скандала. В 2016 году российским легкоатлетам запретили выступать на Олимпийских играх в Бразилии.
Легкоатлеты, не причастные к скандалу, могут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
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