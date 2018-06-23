Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: поранено 4 військових

Субота, 23 червня 2018, 19:36

У суботу в ході бойових дій отримали поранення четверо українських військових.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.

Протягом дня бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню, в п’яти випадках із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На Донеччині противник вів вогонь зі стрілецької зброї та мінометів калібром 120 мм по захисниках населеного пункту Кам’янка, а українські позиції біля Степного та Пісок зазнали обстрілів з гранатометів та великокаліберної стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку ворог значно активізував свої дії. Російські окупаційні війська 4 рази застосували важке артилерійське озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Снаряди калібром 122 мм прицільно летіли у бік українських позицій поблизу Лебединського, Талаківки і два рази – Водяного. Із АГС-17 та стрілецької зброї окупанти обстріляли Широкине.

"Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію і адекватними відповідями змушують ворога припинити вогонь", - зазначили в прес-центрі.

За даними розвідки, у суботу російські окупаційні війська втратили військовий автомобіль "Урал".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: