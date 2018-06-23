ООС: поранено 4 військових

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Субота, 23 червня 2018, 19:36

У суботу в ході бойових дій отримали поранення четверо українських військових.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.

Протягом дня бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню, в п’яти випадках із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На Донеччині противник вів вогонь зі стрілецької зброї та мінометів калібром 120 мм по захисниках населеного пункту Кам’янка, а українські позиції біля Степного та Пісок зазнали обстрілів з гранатометів та великокаліберної стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку ворог значно активізував свої дії. Російські окупаційні війська 4 рази застосували важке артилерійське озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Снаряди калібром 122 мм прицільно летіли у бік українських позицій поблизу Лебединського, Талаківки і два рази – Водяного. Із АГС-17 та стрілецької зброї окупанти обстріляли Широкине.

"Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію і адекватними відповідями змушують ворога припинити вогонь", - зазначили в прес-центрі.

За даними розвідки, у суботу російські окупаційні війська втратили військовий автомобіль "Урал".

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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