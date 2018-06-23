ООС: ранены 4 военных
В субботу в ходе боевых действий получили ранения четверо украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.
В течение дня боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня, в пяти случаях из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
В Донецкой области противник вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитниках населенного пункта Каменка, а украинские позиции у Степного и Песок подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении враг значительно активизировал свои действия. Российские оккупационные войска 4 раза применили тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Снаряды калибром 122 мм прицельно летели в сторону украинских позиций вблизи Лебединского, Талаковки и два раза - Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино.
"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию и адекватными ответами заставляют врага прекратить огонь", - отметили в пресс-центре.
По данным разведки, в субботу российские оккупационные войска потеряли военный автомобиль "Урал".