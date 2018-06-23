Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Горбатюк: Луценко не має нічого спільного з законом

Субота, 23 червня 2018, 23:11

Генпрокурор Юрій Луценко протягом усього часу перебування на посаді намагався втручатися в процес розслідування кримінальних справ, які підслідні Департаменту спеціальних розслідувань.

Про це в інтерв’ю Громадському заявив керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Тобто там, де є якийсь інтерес незрозумілий, який потрібно ще розслідувати, виносяться постанови з внесенням неправдивих даних про те, що розслідування здійснюється неефективно без вивчення справ, справи забираються. Слідчі, прокурори, і я оскаржуємо ці дії, тобто ми протидіємо. І в останній час таких справ стає все більше", — сказав він.

Горбатюк також заявив, що Луценко не дотримується закону у своїй діяльності, що є підставою для його відставки.

"Якщо скласти скарги, які ми писали через втручання у діяльність, я можу сказати, що генеральний прокурор Юрій Луценко не має нічого спільного із законом. Він його не просто не знає, він його не хоче знати. Він не намагається його дотримуватися, його діяльність здійснюється в ручному режимі. Цих я хочу притягую, цих хочу не притягую, те що там є, немає доказів — для нього другорядна справа. Він зробив стільки незаконних дій з ознаками злочинів, що це є однозначною підставою для його відставки", — сказав керівник Департаменту спецрозслідувань.

Як повідомлялося, 22 червня нардеп Мустафа Найєм заявив, що у ГПУ планують фактично ліквідувати Департамент спецрозслідувань.

23 червня речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Департамент спецрозслідувань ГПУ буде трансформовано у слідче управління.

Луценко запевняє, що жоден слідчий і жодний прокурор у справах Майдану "не змінюється і не звільняється".

Департамент спецрозслідувань ГПУ Горбатюка веде кілька резонансних справ, зокрема щодо злочинів на Майдані у 2014 році і узурпації влади Віктором Януковичем і його оточенням.

Раніше повідомлялося про загострення конфлікту між генпрокурором Юрієм Луценком і начальником департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком. Останній заявляв, що не збирається виконувати "незаконні накази"і навіть говорив про своє можливе звільнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: