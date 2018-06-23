Горбатюк: Луценко не має нічого спільного з законом

Генпрокурор Юрій Луценко протягом усього часу перебування на посаді намагався втручатися в процес розслідування кримінальних справ, які підслідні Департаменту спеціальних розслідувань.

Про це в інтерв’ю Громадському заявив керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Тобто там, де є якийсь інтерес незрозумілий, який потрібно ще розслідувати, виносяться постанови з внесенням неправдивих даних про те, що розслідування здійснюється неефективно без вивчення справ, справи забираються. Слідчі, прокурори, і я оскаржуємо ці дії, тобто ми протидіємо. І в останній час таких справ стає все більше", — сказав він.

Горбатюк також заявив, що Луценко не дотримується закону у своїй діяльності, що є підставою для його відставки.

"Якщо скласти скарги, які ми писали через втручання у діяльність, я можу сказати, що генеральний прокурор Юрій Луценко не має нічого спільного із законом. Він його не просто не знає, він його не хоче знати. Він не намагається його дотримуватися, його діяльність здійснюється в ручному режимі. Цих я хочу притягую, цих хочу не притягую, те що там є, немає доказів — для нього другорядна справа. Він зробив стільки незаконних дій з ознаками злочинів, що це є однозначною підставою для його відставки", — сказав керівник Департаменту спецрозслідувань.

Як повідомлялося, 22 червня нардеп Мустафа Найєм заявив, що у ГПУ планують фактично ліквідувати Департамент спецрозслідувань.

23 червня речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Департамент спецрозслідувань ГПУ буде трансформовано у слідче управління.

Луценко запевняє, що жоден слідчий і жодний прокурор у справах Майдану "не змінюється і не звільняється".

Департамент спецрозслідувань ГПУ Горбатюка веде кілька резонансних справ, зокрема щодо злочинів на Майдані у 2014 році і узурпації влади Віктором Януковичем і його оточенням.