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Сарган: Департамент Горбатюка трансформують, а не ліквідують

Субота, 23 червня 2018, 12:25
Сарган: Департамент Горбатюка трансформують, а не ліквідують

Департамент спецрозслідувань ГПУ, очолюваний Сергієм Горбатюком, який розслідує справи Майдану, буде трансформовано у слідче управління, а не ліквідовано.

Про це на своїй сторінці у Facebook 23 червня заявила речниця генпрокурора Лариса Сарган. 

"Департамент спецрозслідувань трансформується у слідче управління, а прокурори переходять до департаменту процесуального керівництва. Такий варіант відокремлення процесуальних керівників від слідчих відбувається для приведення структури ГПУ у відповідність до чинного законодавства", - заявила Сарган. 

Вона додала, що в результаті реформування жодного слідчого чи процесуального керівника у "справах Майдану" не буде звільнено чи змінено, тому "Горбатюк і далі розслідуватиме всі справи Майдану – рік, п’ять, десять". 

Сарган уточнила, що на подібну трансформацію "очікує департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки (відомий як департамент Кононенка - Грановського) та усі інші департаменти, в яких поєднано і слідство, і процесуальне керівництво".  

22 червня нардеп Мустафа Найєм заявив, що у ГПУ планують ліквідувати Департамент спецрозслідувань.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що "слідство і процесуальне керівництво згідно змін до закону про прокуратуру мають бути розділені". 

"Усі підрозділи ГПУ розділяються. Без прив'язки до призвіщ керівників", - зазначив генпрокурор. 

Також Луценко наголосив, що з квітня 2018 р. набрало чинності позбавлення права слідства ГПУ.

"Усі справи має вести ще не створене ДБР. Тимчасово ми змушені передавати ці ДБРівські справи до МВС або СБУ.  У всіх цих справах хтось має здійснювати процесуальне керівництво. Для цього з розрізнених прокурорських підрозділів усіх департаментів створюється Департамент процесуального керівництва. Слідство старих справ у ГПУ будуть доводити до кінця підрозділи ГСУ, у т.ч. управління спецрозслідувань.  Так само, як окремо існують і працюють НАБУ і САП, так само буде окремо існувати слідство майбутнього ДБР по нових справах і ГСУ (у т.ч. управління спецрозслідувань) по старих справах у співпраці з Департаментом процкерівництва", - заявив Луценко.

Він додав, що жоден слідчий і жодний прокурор у справах Майдану "не змінюється і не звільняється".

 
Нагадаємо, Департамент спецрозслідувань ГПУ Горбатюка веде кілька резонансних справ, зокрема щодо злочинів на Майдані у 2014 році і узурпації влади Віктором Януковичем і його оточенням.

Раніше повідомлялося про загострення конфлікту між генпрокурором Юрієм Луценком і начальником департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком. Останній заявляв, що не збирається виконувати "незаконні накази" і навіть говорив про своє можливе звільнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураМайдан
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