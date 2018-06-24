Росія вимагає у Раді Європи зняття санкцій, 2019 рік буде вирішальним - Кулеба

Росія має намір повернутися до роботи в ПАРЄ в січні 2019 року.

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба для "Укрінформ".

"У них є план. Оптимальний сценарій – це повернутися в січні 2019 року, так само як наприкінці 2017 року оптимальний сценарій полягав у поверненні в січні 2018 року. Тоді ситуація вже була така, що до мене підходили та висловлювали співчуття, розказували, що доведеться з цим змиритися, що Росія повернеться – і це на 100% вирішене питання. Зрештою, нічого не було вирішено, так як вони хотіли", - розповів посол.

За його словами, для повернення РФ в січні 2019 року є певні процедурні, організаційні перепони.

"Та за наявності політичної волі й сприятливої кон’юнктури в Асамблеї фактично це можливо зробити, зокрема провести зміни, які дозволять їм повернутися", - зазначає Кулеба.

"Драматизм моменту зараз полягає в тому, що влітку 2019 року виповниться два роки з того моменту, як Росія перестала платити в бюджет Ради Європи. Вона це зробила, нагадаю, як прямий шантаж: ви нас не повертаєте в ПАРЄ, ми вам не даємо гроші. І Комітет міністрів у 2019 році буде змушений розглядати питання про те, що робити з Росією. Бо є правила, які кажуть, що якщо країна два роки не платить, то може бути позбавлена прав у ПАРЄ і в Комітеті міністрів", - каже посол.

Позбавлення прав у Комітеті міністрів – це, по суті, припинення участі в Раді Європи, пояснює він.

"В ПАРЄ вони участі вже не беруть, відповідно, залишається КМРЄ. І це дуже драматичний момент – і зараз тиск весь спрямовується саме на це. Прихильники повернення Росії кажуть, що треба повертати її в 2019 році, бо якщо ми їх не повернемо, то вони знову не заплатять і зрештою ми втратимо Росію як члена Ради Європи. Тому це створює додатковий тиск саме на 2019 рік. Він стане вирішальним", - підкреслив Кулеба.

"Крім того, у 2019 році відбудеться обрання нового генерального секретаря Ради Європи, а це теж стосується ПАРЄ. Росія, звісно, буде розігрувати карту про те, що не можна обирати генсека без Росії, що він буде нелегітимним. Тому зараз максимально створюється атмосфера тиску і аргументи варіюються від того, що ми втратимо Росію, до того, що без Росії легітимність певних інститутів Ради Європи не буде повною", - додав він.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає, що Росія має повернутися до роботи в ПАРЄ до саміту організації, який запланований у наступному році.

Нагадаємо, росіяни хочуть повернутися до ПАРЄ через зміни до регламенту.

Бюро ПАРЄ створило спеціальну групу, яка вирішує питанням представлення Росії в обох статутних органах Ради Європи, тобто поверненням представників РФ до складу Парламентської асамблеї Ради Європи.

Європейська правда