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Россия требует в Совете Европы снятия санкций, 2019 год будет решающим - Кулеба

Воскресенье, 24 июня 2018, 11:53

Россия намерена вернуться в ПАСЕ в январе 2019 года.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба для "Укринформ".

"У них есть план. Оптимальный сценарий – это вернуться в январе 2019 года, так же как в конце 2017 года оптимальный сценарий заключался в возвращении в январе 2018 года. Тогда ситуация уже была такая, что ко мне подходили и выражали сочувствие, говорили, что придется с этим смириться, что Россия вернется – и это на 100% решенный вопрос. В конце концов, ничего не было решено, так как они хотели", - рассказал посол.

По его словам, для возвращения РФ в январе 2019 года есть определенные процедурные, организационные преграды.

"И при наличии политической воли и благоприятной конъюнктуры в Ассамблее фактически это возможно сделать, в частности провести изменения, которые позволят им вернуться", - отмечает Кулеба.

"Драматизм момента сейчас заключается в том, что летом 2019 года исполнится два года с того момента, как Россия перестала платить в бюджет Совета Европы. Она это сделала, напомню, как прямой шантаж: вы нас не возвращаете в ПАСЕ, мы вам не даем деньги. И Комитет министров в 2019 году будет вынужден рассматривать вопрос о том, что делать с Россией. Потому что есть правила, которые говорят, что если страна два года не платит, то может быть лишена прав в ПАСЕ в Комитете министров", - говорит посол.

Лишение прав в Комитете министров – это, по сути, прекращение участия в Совете Европы, объясняет он.

"В ПАСЕ они участия уже не принимают, соответственно, остается КМСЕ. И это очень драматический момент – и сейчас давление все направляется именно на это. Сторонники возвращения России говорят, что надо возвращать ее в 2019 году, потому что если мы их не вернем, то они опять не заплатят и в конце концов мы потеряем Россию как члена Совета Европы. Поэтому это создает дополнительное давление именно на 2019 год. Он станет решающим", - подчеркнул Кулеба.

"Кроме того, в 2019 году состоится избрание нового генерального секретаря Совета Европы, а это тоже касается ПАСЕ. Россия, конечно, будет разыгрывать карту о том, что нельзя избирать генсека без России, что он будет нелегитимным. Поэтому сейчас максимально создается атмосфера давления и аргументы варьируются от того, что мы потеряем Россию, к тому, что без России легитимность определенных институтов Совета Европы не будет полной", - добавил он.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году.

Напомним, россияне хотят вернуться в ПАСЕ через изменения в регламенте.

Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая занимается вопросом представления России в обоих уставных органах Совета Европы, то есть возвращением представителей РФ в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Европейская правда

Темы: Росcиямеждународная общественность
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