Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні підпалили будинок народного депутата

Неділя, 24 червня 2018, 12:03
Олександр Співаковський

У Херсоні в ніч на неділю підпалили будинок народного депутата від БПП Олександра Співаковського.

Як повідомляє поліція Херсонщини, о 02:51 в поліцію від диспетчера служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що в Дніпровському районі горить дах житлового будинку.

"На місці події поліцейські встановили, пожежа сталася в житловому будинку народного депутата України", - йдеться в повідомленні.

О 03:40 займання ліквідоване, ніхто із громадян не постраждав.

За даним фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна". Проводяться необхідні слідчі дії.

Водночас Depo.ua з посиланням на інформоване джерело повідомляє, що йдеться про нардепа Олександра Співаковського. 

За словами джерела, в результаті підпалу повністю вигорів дах будинку. Також джерело повідомило, що за три дні до підпалу народний депутат отримав погрози.

Олександр Співаковський пройшов до Верховної Ради по 182-му виборчому округу, що на Херсонщині. Входить до фракції "Блок Петра Порошенка".

У фракції БПП згодом оприлюднили заяву щодо інциденту та заявили, що підпал будинку нардепа - "цинічний акт залякування та тиску на особу, що ухвалює рішення державного значення".

"Зважаючи на пізній час злочину, слід кваліфікувати подібні дії як замах на життя народного депутата і його родини", - заявили у БПП. 

"Фракція шокована заявою постраждалого про погрози напередодні інциденту. Це свідчить про збереження небезпеки для життя і здоров’я політика. ... Подібні дії (зловмисників - ред.) сіють хаос і страх в суспільстві та вигідні виключно ворогам України. Фракція вимагає від правоохоронних органів якнайшвидше провести розслідування та притягнути виконавців і замовників цього злочину до відповідальності", - заявили однопартійці Співаковського.

Також у БПП заявили про вимогу надати захист Співаковському та його родині на час проведення слідчих дій.

Українська правда
Теми: Херсонська областьБППВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Херсонська область
Ворог випустив по Херсонщині 358 снарядів, поранено 5 людей
ISW пояснив, чому в Росії мовчать про удар Сил оборони по Чонгарському мосту
Лопати, фільтр-кава та повстанські пісні. Як хіпстери й митці розбирали залишки "руского міра" в селі на Херсонщині
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: