У Херсоні підпалили будинок народного депутата

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Неділя, 24 червня 2018, 12:03
Олександр Співаковський

У Херсоні в ніч на неділю підпалили будинок народного депутата від БПП Олександра Співаковського.

Як повідомляє поліція Херсонщини, о 02:51 в поліцію від диспетчера служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що в Дніпровському районі горить дах житлового будинку.

"На місці події поліцейські встановили, пожежа сталася в житловому будинку народного депутата України", - йдеться в повідомленні.

О 03:40 займання ліквідоване, ніхто із громадян не постраждав.

За даним фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна". Проводяться необхідні слідчі дії.

Водночас Depo.ua з посиланням на інформоване джерело повідомляє, що йдеться про нардепа Олександра Співаковського.

За словами джерела, в результаті підпалу повністю вигорів дах будинку.

Також джерело повідомило, що за три дні до підпалу народний депутат отримав погрози.

Олександр Співаковський пройшов до Верховної Ради по 182-му виборчому округу, що на Херсонщині. Входить до фракції "Блок Петра Порошенка".

Українська правда

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Теми: Херсонська область БПП Верховна Рада
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