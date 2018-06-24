У Херсоні підпалили будинок народного депутата

У Херсоні в ніч на неділю підпалили будинок народного депутата від БПП Олександра Співаковського.

Як повідомляє поліція Херсонщини, о 02:51 в поліцію від диспетчера служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що в Дніпровському районі горить дах житлового будинку.

"На місці події поліцейські встановили, пожежа сталася в житловому будинку народного депутата України", - йдеться в повідомленні.

О 03:40 займання ліквідоване, ніхто із громадян не постраждав.

За даним фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна". Проводяться необхідні слідчі дії.

Водночас Depo.ua з посиланням на інформоване джерело повідомляє, що йдеться про нардепа Олександра Співаковського.

За словами джерела, в результаті підпалу повністю вигорів дах будинку. Також джерело повідомило, що за три дні до підпалу народний депутат отримав погрози.

Олександр Співаковський пройшов до Верховної Ради по 182-му виборчому округу, що на Херсонщині. Входить до фракції "Блок Петра Порошенка".

У фракції БПП згодом оприлюднили заяву щодо інциденту та заявили, що підпал будинку нардепа - "цинічний акт залякування та тиску на особу, що ухвалює рішення державного значення".

"Зважаючи на пізній час злочину, слід кваліфікувати подібні дії як замах на життя народного депутата і його родини", - заявили у БПП.