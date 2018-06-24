В Херсоне подожгли дом народного депутата

В Херсоне в ночь на воскресенье подожгли дом народного депутата от БПП Александра Спиваковского.

Как сообщает полиция Херсонской области, в 2:51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома.

"На месте происшествия полицейские установили, пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

В 3:40 возгорание ликвидировано, никто из граждан не пострадал.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Проводятся необходимые следственные действия.

В то же время Depo.ua со ссылкой на информированный источник сообщает, что речь идет о нардепе Александре Спиваковском.

По словам источника, в результате поджога полностью выгорела крыша дома.

Также источник сообщил, что за три дня до поджога народный депутат получил угрозы.

Александр Спиваковский прошел в Верховную Раду по 182-му избирательному округу в Херсонской области. Входит во фракцию "Блок Петра Порошенко".