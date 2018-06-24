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Садовий про напад на табір ромів: маму порізали, бо захищала дитину

Неділя, 24 червня 2018, 14:23

Після нападу на табір ромів у Львові один поранений перебуває в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

Водночас постраждалій жінці та дитині "зашили рани і відпустили".

За словами Садового, всі постраждалі перебувають під захистом правоохоронців і проходять у якості свідків.

"На кілька днів надамо притулок постраждалим від нападу", - повідомив також мер.

Із посиланням на дані керівництва поліції, Садовий розповів, що загиблого під час нападу на табір "кололи ножами групою і з однозначною метою вбивства".

"Маму порізали за те, що пробувала захистити 10-річну дитину", - додав він.

Як повідомлялося, у суботу пізно ввечері в результаті нападу зловмисників на табір ромів на вулиці Трускавецькій на околиці Львова одна особа загинула, четверо отримали травми.

Глава Нацполіції Сергій Князєв заявив, що поліція затримала всіх нападників та організатора.

Відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України ‑ умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою. 

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

Українська правда
Теми: ЛьвівСадовий
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