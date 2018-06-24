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Садовый о нападении на ромов: маму порезали, потому что защищала ребенка

Воскресенье, 24 июня 2018, 14:23

После нападения на лагерь ромов во Львове один раненый находится в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

В то же время пострадавшей женщине и ребенку "зашили раны и отпустили".

По словам Садового, все пострадавшие находятся под защитой правоохранителей и проходят в качестве свидетелей.

"На несколько дней предоставим убежище пострадавшим от нападения", - сообщил также мэр.

Со ссылкой на данные руководства полиции, Садовый рассказал, что погибшего при нападении на лагерь "кололи ножами группой и с однозначной целью убийства".

"Маму порезали за то, что пыталась защитить 10-летнего ребенка", - добавил он.

Как сообщалось, в субботу поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь ромов на улице Трускавецкой на окраине Львова один человек погиб, четверо получили травмы.

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что полиция задержала всех нападавших и организатора.

Открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Украинская правда
Темы: ЛьвовСадовый
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