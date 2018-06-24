Садовый о нападении на ромов: маму порезали, потому что защищала ребенка
После нападения на лагерь ромов во Львове один раненый находится в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.
В то же время пострадавшей женщине и ребенку "зашили раны и отпустили".
По словам Садового, все пострадавшие находятся под защитой правоохранителей и проходят в качестве свидетелей.
"На несколько дней предоставим убежище пострадавшим от нападения", - сообщил также мэр.
Со ссылкой на данные руководства полиции, Садовый рассказал, что погибшего при нападении на лагерь "кололи ножами группой и с однозначной целью убийства".
"Маму порезали за то, что пыталась защитить 10-летнего ребенка", - добавил он.
Как сообщалось, в субботу поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь ромов на улице Трускавецкой на окраине Львова один человек погиб, четверо получили травмы.
Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что полиция задержала всех нападавших и организатора.
Открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.