Конвоїру, що допоміг шахраю втекти з-під варти, оголосили підозру

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Неділя, 24 червня 2018, 17:39

Прокуратура Києва затримала та оголосила про підозру співробітнику Дніпровського управління Нацполіції України у  Києві за фактом пособництва у втечі з-під варти підозрюваного.

Про це 24 червня повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

"Встановлено, що правоохоронець, в обов'язки якого покладено конвоювання арештованих, 23 червня здійснив низку умисних дій, спрямованих на пособництво 32-річному уродженцю Республіки Молдова Бурлаку О.С., поміщеному у Київське СІЗО, втекти з-під варти", - заявили у відомстві. 

За даними прокуратури, напередодні ввечері правоохоронця затримали у порядку ст. 208 КПК України.

"Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.393 КК України та підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство у кримінальному провадженні доручено слідчим СБУ у Києві та Київській області", - повідомили у прокуратурі Києва. 

Раніше стало відомо, що 23 червня у Києві під час конвоювання з-під варти втік підозрюваний у шахрайстві Олександр Бурлаку.

Згодом у поліції повідомили, що втікача знайшли та затримали: чоловік переховувався в орендованій квартирі на Троєщині.

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Теми: Київ прокуратура
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