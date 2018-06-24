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Конвоиру, который помог мошеннику бежать из-под стражи, объявили о подозрении

Воскресенье, 24 июня 2018, 17:39
Конвоиру, который помог мошеннику бежать из-под стражи, объявили о подозрении

Прокуратура Киева задержала и объявила о подозрении сотруднику Днепровского управления Нацполиции Киева по факту пособничества в побеге подозреваемого из-под стражи.

Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Установлено, что правоохранитель, в обязанности которого возложено конвоирование арестованных, 23 июня совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество 32-летнему уроженцу Республики Молдова Бурлаку О.С., помещенному в Киевское СИЗО, бежать из-под стражи", - заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, накануне вечером правоохранитель был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.393 УК Украины и подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие в уголовном производстве поручено следователям СБУ в Киеве и Киевской области ", - сообщили в прокуратуре Киева.

 
фото - прокуратура г.Киева

Ранее стало известно, что 23 июня в Киеве во время конвоирования из-под стражи бежал подозреваемый в мошенничестве Александр Бурлаку.

Позже в полиции сообщили, что беглеца нашли и задержали: человек скрывался в арендованной квартире на Троещине.

Темы: Киевпрокуратура
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