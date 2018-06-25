Мін'юст США передав Конгресу нові документи щодо втручання Росії у вибори

Мін'юст США передав Палаті представників понад тисячу нових засекречених документів у справі про можливе втручання РФ у вибори в США у 2016 році.

Про це повідомляє AP.

Документи повинні були передати в п’ятницю, проте це було зроблено в суботу.

За інормацією AP, їх передали під загрозою відставки та притягнення співробітників міністерства до відповідальності за неповагу до Конгресу.

За словами Ешлі Стронг, прес-секретаря спікера Палати представників Пола Райана, більшість документів стосуються початку розслідування ФБР російського втручання у вибори президента США.

Цю справу веде колишній директор ФБР, спецпрокурор Роберт Мюллер. Він, зокрема, перевіряє зв’язки членів штабу Трампа з Росією.

Раніше колишній радник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун визнав, що у 2016 році зустрічався з росіянином, який запропонував купити компромат на Гілларі Клінтон за $2 млн. Стоун пропозицію відхилив.

Перед цим адвокат Трампа Рудольф Джуліані заявив, що розслідування щодо ймовірних зв'язків передвиборчого штабу Дональда Трампа із Кремлем саме має стати предметом розслідування.

"Я вважаю, що розслідування (спецпрокурора Роберта Мюллера - ред.) саме має стати предметом розслідування. Не через Мюллера, а через це нині уже майже незаконне і дуже неетичне розслідування російського сліду", - заявив Джуліані.

Він додав, що пропоноване ним розслідування має проводити міністерство юстиції, а сам Мюллер та його команда не мають стати його предметом.

Сам Трамп вкотре назвав розслідування Мюллера "полюванням на відьом".

"Не було ніякої змови з росіянами, тож тепер вони шукають перешкоджання (правосуддю - ред.) у відсутності змови з росіянами. Гучна змова з росіянами була фальшивкою", - заявив президент США у Twitter і поскаржився на "подвійні стандарти" через відсутність розслідування щодо Клінтон.