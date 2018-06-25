Минюст США передал Конгрессу новые документы о вмешательстве России в выборы

Минюст США передал Палате представителей более тысячи новых секретных документов по делу о возможном вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

Об этом сообщает AP.

Документы должны были передать в пятницу, однако это было сделано в субботу.

По информации AP, их передали под угрозой отставки и привлечения сотрудников министерства к ответственности за неуважение к Конгрессу.

По словам Эшли Стронг, пресс-секретаря спикера Палаты представителей Пола Райана, большинство документов касаются начала расследования ФБР вмешательства России в выборы президента США.

Это дело ведет бывший директор ФБР, спецпрокурор Роберт Мюллер. Он, в частности, проверяет связи членов штаба Трампа с Россией.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун признал, что в 2016 году встречался с россиянином, который предложил купить компромат на Хиллари Клинтон за $2 млн. Стоун предложение отклонил.

Перед этим адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что расследование относительно вероятных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем само должно стать предметом расследования.

"Я считаю, что расследование (спецпрокурора Роберта Мюллера - ред.) само должно стать предметом расследования. Не из-за Мюллера, а из-за этого сейчас уже почти незаконного и очень неэтичного расследования российского следа", - заявил Джулиани.

Он добавил, что предлагаемое им расследование должно проводить Министерство юстиции, а сам Мюллер и его команда не должны стать его предметом.