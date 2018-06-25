За напад на ромський табір затримали 9 учнів двох львівських шкіл

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Понеділок, 25 червня 2018, 11:05

За підозрою у нападі з різаниною на ромський табір у Львові затримали дев'ятьох учнів шкіл №36 і №85.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на керівника Нацполіції Львівщини Валерія Середу.

За його словами, п’ятеро підлітків навчаються у школі №85, а четверо – у школі №36.

Раніше поліцейські повідомляли, що затримали сімох учасників нападу віком 16-17 років та організатора злочину, яким виявився 20-річний Андрій Тичка. Згодом прокуратура повідомила про затримання 11 учасників нападу.

Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня: внаслідок нападу одна особа загинула, четверо отримали травми

Мер Львова Андрій Садовий згодом повідомив, що пораненого хлопчика з матір'ю відпустили з лікарні.

Як заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, за фактом нападу відкрито кримінальне провадження за п.12 ч.2 ст.115 КК – "умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою".

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

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Теми: Львів нацменшини поліція
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