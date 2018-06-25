Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За напад на ромський табір затримали 10 учнів двох львівських шкіл

Понеділок, 25 червня 2018, 11:05

За підозрою у нападі з різаниною на ромський табір у Львові затримали десятьох учнів шкіл №36, №83 та №34.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на керівника Нацполіції Львівщини Валерія Середу.

За його словами, п’ятеро підлітків навчаються у школі №83, четверо – у школі №36 та один зі школи №34.

Двоє затриманих уже не навчаються у школах, зокрема один навчається у військовому ліцеї ім. Героїв Крут, а інший у профтехучилищі №57.

Раніше поліцейські повідомляли, що затримали сімох учасників нападу віком 16-17 років та організатора злочину, яким виявився 20-річний Андрій Тичка. Згодом прокуратура повідомила про затримання 11 учасників нападу.

Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня: внаслідок нападу одна особа загинула, четверо отримали травми

Мер Львова Андрій Садовий згодом повідомив, що пораненого хлопчика з матір'ю відпустили з лікарні.

Як заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, за фактом нападу відкрито кримінальне провадження за п.12 ч.2 ст.115 КК – "умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою".

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівнацменшиниполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Львів
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
"Укрпошта" відновила роботу відділення у Львові, яке постраждало від ракетної атаки
Російська ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: