За нападение на ромский табор задержали 9 учеников двух львовских школ

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Понедельник, 25 июня 2018, 11:05

По подозрению в нападении с резней на ромский табор в Львове задержали девять учеников школ №36 и №83.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на руководителя Нацполиции Львовщины Валерия Середу.

По его словам, пятеро подростков учатся в школе №83, а четверо – в школе №36.

Ранее полицейские сообщали, что задержали семерых участников нападения возрасте 16-17 лет и организатора преступления, которым оказался 20-летний Андрей Тычка.

Впоследствии прокуратура сообщила о задержании 11 участников нападения.

Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы. Мэр Львова Андрей Садовый позже сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы.

Как заявил глава Нацполиции Сергей Князев, по факту нападения открыто уголовное производство по п.12 ч.2 ст.115 УК - "умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

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Темы: Львов нацменьшинства полиция
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