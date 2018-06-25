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Київська активістка голодує за Музей на Поштовій уже 5-й день

Понеділок, 25 червня 2018, 11:49

У Києві активістка Анабелла Моріна п'ятий день голодує, домагаючись створення на Поштовій площі музею замість торгово-розважального центру.

"День п'ятий. Поштова площа. Ми вже вросли корінням у це сакральне місце, й воно нас наповнює", – написала вона у Facebook в понеділок вранці.

"Ольга Рутковська постійно проводить екскурсії в майбутній Музей, підходять безліч людей, інформація поширюється не за дні, а за години", – додала Моріна.

"Я відчуваю легкість, політ нормальний", – зазначила активістка перед виїздом на повний огляд до "медиків Майдану".

Напередодні Моріна казала, що буде тримати голодування доти, доки не буде "Нормального рішення" щодо Поштової площі.


Моріна вважає, що в разі запуску ТРЦ у святому місці на Поштовій будуть брудні переходи й "дівчата з жердиною". Вона ж домагається створення над стародавньою вулицею Києва, яку знайшли археологи, повноцінного музею.

Раніше Анабелла та її однодумці розчистили частину майже знищеної річки Почайна і домоглися перейменування станції метро "Петрівка" на станцію "Почайна".

У неділю на Поштовій площі збиралися й однодумці Анабелли.  

Акція за музей на Поштовій
Акція за музей на Поштовій
Фото Dmitriy Ploman
 
 
 
 
 

21 червня Київська міськрада, попри тиск громадськості, ухвалила двояке рішення: пообіцяла зберегти артефакти Поштової площі, але не розірвала інвестиційний договір на будівництво ТРЦ у історичному місці столиці.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що музей на Поштовій площі буде.

У лютому 2015 року під час розкопок на Поштовій площі археологи на великій глибині знайшли частину вулиці середньовічного Києва.

Після цього міністр культури заявив, що забудовник Поштової площі мусить змінити проект.

12 березня 2015 року на розкопках стародавньої вулиці стався обвал ґрунту, і археологи призупинили роботи.

У квітні 2015 року стародавню вулицю засипали землею – нібито щоб зміцнити розкоп і захистити його від дощу і сонця.

Кличко запевняв, що археологічну знахідку на Подолі збережуть, але це досі не зроблено.

Читайте також: "Чи вдасться створити музей на Поштовій замість торгового центру?"

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київакціїісторія
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