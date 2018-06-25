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Киевская активистка голодает за Музей на Почтовой уже 5-й день

Понедельник, 25 июня 2018, 11:49

В Киеве активистка Анабелла Морина пятый день голодает, добиваясь создания на Почтовой площади музея вместо торгово-развлекательного центра.

"День пятый. Почтовая площадь. Мы уже вросли корнями в это сакральное место, и оно нас наполняет", – написала она в Facebook в понедельник утром.

"Ольга Рутковская постоянно проводит экскурсии в будущий Музей, подходит множество людей, информация растет не по дням, а по часам", – добавила Морина.

"Я чувствую легкость, полет нормальный", – отметила активистка перед выездом на полный осмотр к "медикам Майдана".

Накануне Морина говорила, что будет держать голодовку до тех пор, пока не будет "нормального решения" по Почтовой площади.

Морина считает, что в случае запуска ТРЦ в святом месте на Почтовой будут грязные переходы и "девочки у шеста". Она же добивается создания над древней улицей Киева, которую нашли археологи, полноценного музея.

Ранее Анабела и ее единомышленники расчистили часть почти уничтоженной реки Почайна и добились переименования станции метро "Петровка" в станцию "Почайна".

В воскресенье на Почтовой площади собирались и единомышленники Анабеллы.

Акция за музей на Почтовой
Акция за музей на Почтовой
Фото Dmitriy Ploman
 
 
 
 
 

21 июня Киевский горсовет, несмотря на давление общественности, принял двоякое решение: пообещал сохранить артефакты Почтовой площади, но не разорвал инвестиционный договор на постройку ТРЦ в историческом месте столицы.

Позже городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что музей на Почтовой площади будет.

В феврале 2015 года во время раскопок на Почтовой площади археологи на большой глубине нашли часть улицы средневекового Киева.

После этого министр культуры заявил, что застройщик Почтовой площади должен изменить проект.

12 марта 2015 года на раскопках древней улицы случился обвал грунта, и археологи приостановили работы.

А в апреле 2015 года древнюю улицу засыпали землей – якобы чтобы укрепить раскоп и защитить его от дождя и солнца.

Кличко уверял, что археологическую находку на Подоле сохранят, но это до сих пор не сделано. 

Читайте также "Удастся ли создать музей на Почтовой вместо торгового центра?"

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевакцииистория
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