Київська міська рада ухвалила рішення про продовження археологічних розкопок на Поштовій площі без розриву інвестиційного договору із забудовником торгово-розважального центру.

Про це повідомляється на сайті Київради.

"На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення щодо збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі", – йдеться в повідомленні.

За словами мера Києва Віталія Кличка, таке рішення назріло у зв’язку із провалом голосування минулого тижня питання щодо створення музею на Поштовій.

Кличко наголосив, що новий проект рішення напрацьований спільно із головою фракції "Об’єднання "Самопоміч" Сергієм Гусовським та підтриманий майже всіма фракціями Київради.

Зареєстрований 18 червня документ на засіданні у четвер підтримали 68 депутатів Київради.

Його проект передбачає затвердження альтернативного проекту укріплення об’єкта, де знайшли артефакти, для продовження археологічних досліджень (попередній проект передбачав будівництво підземного торгівельного центру в два поверхи).

Не пізніше, ніж за 6 місяців з дня прийняття рішення, КМДА має забезпечити відновлення археологічних розкопок та консервацію тих предметів, які підлягають музеєфікації.

При цьому до процесу мають бути залучені міжнародні експерти та фахівців з археології.

А не пізніше, ніж за 3 місяці після завершення розкопок, має бути проведений відкритий міжнародний архітектурних конкурс на власне музеєфікацію та створення публічного простору (активісти закликали створити саме музей, але в документі прописано термін "публічний простір" -ред).

До завершення цього конкурсу Київрада не може змінювати цільове призначення чи власника ділянок, а після перелічених робіт КМДА має зробити громадським майно, розташоване на цих ділянках.

Також у Києві має бути створене комунальне підприємство "Центр консервації предметів археології", яке займатиметься збереженням артефактів.

Водночас, як повідомляє Громадський рух "Чесно", депутати не підтримали правку, яка передбачала розірвання договору із забудовником ТРЦ. За неї проголосували 54 депутати, не вистачило 6 голосів.

Однак голова громадського руху "Почайна" Анабелла Моріна, яка виступає за створення музею, таким рішенням не задоволена і навіть оголосила голодування.

"Київрада щойно проголосувала договірний проект по Поштовій, яким не передбачено припинення "інвестиційного договору" на будівництво торгового центру і створення повноцінного Музею. Не підтримали правку Тетяни Меліхової про припинення інвестдоговору. Кілька разів не підтримали", - написала Моріна у Facebook.

Вона закликала усіх приходити о 18:00 на Поштову площу на брифінг.

"Приходьте. Ми звідти не підемо. У річницю хрещення депутати віддали святиню на поталу фірмі завгоспа Януковича. Місце хрещення, історичну гавань. Депутати віддали бандитам Хрещатицькі Ворота Києва. Початок древньої столиці. Але вистачить. Я занадто багато говорила. Кожен день більше року. До прийняття цього рішення, до повернення площі місту – оголошую голодування", - підсумувала Моріна.

Як повідомлялося, у лютому 2015 року під час розкопок на Поштовій площі археологи на великій глибині знайшли частину вулиці середньовічного Києва.

Після цього міністр культури заявив, що забудовник з Поштової площі муситиме змінити проект.

12 березня 2015 року на розкопках стародавньої вулиці Київ стався обвал ґрунту, і археологи призупинили роботи.

У квітні 2015 року стародавню вулицю, знайдену на місці будівництва торгового центру на Поштовій площі, засипали землею. Таке рішення прийняла робоча група при Мінкульті, щоб зміцнити розкоп і захистити його від дощу і сонця.

Згодом мер Києва Віталій Кличко запевнив, що археологічна знахідка на Подолі буде збережена.

Але за цей час для збереження артефактів так нічого і не було зроблено.

7 червня Київрада не змогла розірвати договір із забудовником Поштової площі.

Вранці 21 червня у будівлі Київради сталися сутички між охороною та громадськими активістами, які прийшли вимагати створення Музею на Поштовій площі.

Детальніше про розвиток подій на Поштовій читайте у статті "Чи вдасться створити музей на Поштовій замість торгового центру?"