Київська міська рада прийняла рішення про створення музею на Поштовій площі без розриву інвестиційного договору із забудовником торгово-розважального центру.

За відповідний документ проголосували 68 депутатів, повідомляє прес-служба фракції "Самопоміч" у Київраді.

Зазначається, що рішення містить позиції, які "дозволять зберегти всі артефакти часів Київської Русі, які знайшли під час будівництва торгівельного центру на Поштовій площі, і продовжити археологічні розкопки".

Зокрема, проект рішення передбачає затвердження альтернативного проекту укріплення об’єкта, де знайшли артефакти, для продовження археологічних досліджень (попередній проект передбачав будівництво підземного торгівельного центру в два поверхи).

Також він доручає КМДА забезпечити зупинку будівельних робіт, які ведуться на Поштовій, а також скасувати інвестору містобудівні умови і обмеження.

Згідно з рішенням, не пізніше, ніж за 6 місяців з дня прийняття рішення, КМДА має забезпечити відновлення археологічних розкопок з залученням міжнародних експертів та організувати все необхідне для консервації предметів археології, які підлягають музеєфікації на місці.

А не пізніше, ніж за 3 місяці після завершення розкопок має бути проведений відкритий міжнародний архітектурних конкурс на організацію майбутнього музею.

Також у Києві має бути створене КП "Центр консервації предметів археології", яке займатиметься збереженням артефактів.

Однак голова громадського руху "Почайна" Анабелла Моріна, яка виступає за створення музею, таким рішенням не задоволена і навіть оголосила голодування.

"Київрада щойно проголосувала договірний проект по Поштовій, яким не передбачено припинення "інвестиційного договору" на будівництво торгового центру і створення повноцінного Музею. Не підтримали правку Тетяни Меліхової про припинення інвестдоговору. Кілька разів не підтримали", - написала Моріна у Facebook.

Вона закликала усіх приходити о 18:00 на Поштову площу на брифінг.

"Приходьте. Ми звідти не підемо. У річницю хрещення депутати віддали святиню на поталу фірмі завгоспа Януковича. Місце хрещення, історичну гавань. Депутати віддали бандитам Хрещатицькі Ворота Києва. Початок древньої столиці. Але вистачить. Я занадто багато говорила. Кожен день більше року. До прийняття цього рішення, до повернення площі місту – оголошую голодування", - підсумувала Моріна.

Як повідомлялося, у лютому 2015 року під час розкопок на Поштовій площі археологи на великій глибині знайшли частину вулиці середньовічного Києва.

Після цього міністр культури заявив, що забудовник з Поштової площі муситиме змінити проект.

12 березня 2015 року на розкопках стародавньої вулиці Київ стався обвал ґрунту, і археологи призупинили роботи.

У квітні 2015 року стародавню вулицю, знайдену на місці будівництва торгового центру на Поштовій площі, засипали землею. Таке рішення прийняла робоча група при Мінкульті, щоб зміцнити розкоп і захистити його від дощу і сонця.

Згодом мер Києва Віталій Кличко запевнив, що археологічна знахідка на Подолі буде збережена.

Але за цей час для збереження артефактів так нічого і не було зроблено.

7 червня Київрада не змогла розірвати договір із забудовником Поштової площі.

Вранці 21 червня у будівлі Київради сталися сутички між охороною та громадськими активістами, які прийшли вимагати створення Музею на Поштовій площі.

Детальніше про розвиток подій на Поштовій читайте у статті "Чи вдасться створити музей на Поштовій замість торгового центру?"