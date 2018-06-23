Кличко запевняє, що на Поштовій буде не "простір", а саме музей

Рішення Київради, ухвалене на засіданні 21 червня, передбачає створення саме музею на місці розкопок на Поштовій площі.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє офіційний портал КМДА.

"Ми на Київраді прийняли рішення, яке допоможе у створенні музею на Поштовій площі. Ми зробили так, аби і від інвестора можна було вимагати виконання його зобов’язань. Ми вирішили заснувати комунальне підприємство, яке буде займатися питанням збереження артефактів", - заявив Кличко.

Він також прокоментував заяви, що влада нібито не хоче створювати музей на Поштовій площі.

"З початку, коли були знайдені ці артефакти, наше завдання було їх зберегти ... Знайшлися люди, які використовують цю тему для особистого піару. Лунають звинувачення, що хтось не бажає робити музей. Я завжди казав: музей там буде. Крапка. І ми розробили алгоритм, як далі діяти покроково", – заявив Кличко.

Нагадаємо, Київрада підтримала документ, зареєстрований 18 червня та розроблений спільно із головою фракції "Об’єднання "Самопоміч" Сергієм Гусовським. Документ підтримали 68 депутатів. Він передбачає залучити міжнародних експертів і фахівців із археології і консервації до проведення археологічних розкопок та до визначення об’єктів культурної спадщини, які підлягають консервації та музеєфікації на місці.

Згідно із рішенням, відбудеться відкритий міжнародний конкурс із музеєфікації артефактів та організації публічного простору на Поштовій площі.

У документі також йдеться і про створення при КМДА комунального закладу "Центр консервації предметів археології", який вивчатиме способи можливої консервації подібних знахідок та займатиметься їх втіленням.

Щоб забезпечити подальші археологічні дослідження, документ передбачає створення нового проекту укріплення об’єкту розкопок.

Під час розкопок на Поштовій площі у лютому 2015 року було виявлено частину вулиці середньовічного Києва. Після цього міністр культури заявив, що забудовник з Поштової площі мусить змінити проект.

12 березня 2015 р. на розкопках стався обвал ґрунту, і археологи призупинили роботи. У квітні стародавню вулицю засипали землею, щоб зміцнити розкоп і захистити його від дощу і сонця.

Згодом мер Києва Віталій Кличко запевнив, що археологічна знахідка на Подолі буде збережена, однак жодних кроків для цього здійснено не було.

7 червня Київрада не змогла розірвати договір із забудовником Поштової площі.

Вранці 21 червня у будівлі Київради сталися сутички між охороною та громадськими активістами, які прийшли вимагати створення Музею на Поштовій площі.

Детальніше про розвиток подій на Поштовій читайте у статті "Чи вдасться створити музей на Поштовій замість торгового центру?"