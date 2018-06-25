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Напад на табір ромів: восьми затриманим оголосили підозру

Понеділок, 25 червня 2018, 12:43
Напад на табір ромів: восьми затриманим оголосили підозру

Вісьмом затриманим у справі про напад на поселення ромів у Львові оголошено підозру за за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу "Хуліганство".

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Причетність ще шістьох осіб до інциденту встановлюється", – уточнив він.

Тракало зазначив, що крім провадження за статтею "Умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою" до ЄРДР внесено кримінальні провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство), ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) та ч.3 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей – від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня: внаслідок нападу одна особа загинула, четверо отримали травми

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

Валентина Романенко, УП
Теми: Львівнацменшини
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