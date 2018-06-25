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Нападение на табор ромов: восьми задержанным объявлено подозрение

Понедельник, 25 июня 2018, 12:43
Нападение на табор ромов: восьми задержанным объявлено подозрение

Восьми задержанным по делу о нападении на поселение ромов во Львове объявлено подозрение по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса "Хулиганство".

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Причастность еще шести человек к инцидентк устанавливается", - уточнил он.

Тракало отметил, что кроме производства по статье "Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" в Единый реєстр досудебных расследований внесены уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.3 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) и ч .1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этих статей - от трех до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы

Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Львовнацменьшинства
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