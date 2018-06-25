Напад на ромів у Львові: СБУ побачила російський слід

Голова Служби безпеки України Василь Грицак припускає, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.

Про це він заявив на брифінгу в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Стосовно нападу... попередній аналіз показує, що схожа організація є і в РФ... За цим може стояти Росія", - сказав Грицак, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, СБУ з'ясовує, хто за цим стоїть і хто фінансував цей напад.

Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня: внаслідок нападу одна особа загинула, четверо отримали травми.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

За підозрою у нападі затримали 8 осіб, більшості з них 16-18 років. Їм оголошено підозру в хуліганстві.