Нападение на ромов во Львове: СБУ увидела российский след

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Понедельник, 25 июня 2018, 14:03

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак допускает, что за нападением на ромов во Львове может стоять Россия.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается нападения... предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ... За этим может стоять Россия", - сказал Грицак, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, СБУ выясняет, кто за этим стоит и кто финансировал это нападение.

Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы

Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

По подозрению в нападении задержали 8 человек, большенству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.

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Темы: Львов нацменьшинства чрезвычайное происшествие СБУ
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