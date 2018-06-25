Нападение на ромов во Львове: СБУ увидела российский след

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак допускает, что за нападением на ромов во Львове может стоять Россия.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается нападения... предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ... За этим может стоять Россия", - сказал Грицак, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, СБУ выясняет, кто за этим стоит и кто финансировал это нападение.

Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы.

Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

По подозрению в нападении задержали 8 человек, большенству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.