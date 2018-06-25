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У дітей нового очільника Донеччини Куця статків на мільйони – ЗМІ

Понеділок, 25 червня 2018, 14:35
У дітей нового очільника Донеччини Куця статків на мільйони – ЗМІ

Дітям нового губернатора Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця подарували квартиру за 4 млн гривень, вони є власниками 90-метрового будинку і 10 соток землі під Києвом.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Так, у вересні 2017 року батько, брат і Катерина Куць, яка, ймовірно, доводиться генералу дружиною, заснували у селі Лісники під Києвом обслуговуючий кооператив "Садове товариство "Садиба".

Повідомляється, що власниками 90-метрового будинку, у якому зареєстрована юрособа, і 10 соток землі під ним, виявилися діти Куця - Анастасія та Олександр. Нерухомість була їм подарована 6 грудня 2017 року.

Також того ж дня Анастасія й Олександр Куць отримали в дар - квартиру площею 98 кв. м у ЖК "Французький квартал". Ціни на подібні трикімнатні квартири там стартують від 44 тисяч гривень за метр квадратний, тож вартість такого помешкання складає близько 4,3 млн.

Згідно інформації із відкритого реєстру МВС, новий губернатор має автомобіль Volkswagen Touareg 2007 року випуску, Катерина Куць є власницею мікроавтобуса Volkswagen Multivan 2010 року. Зазначають, що приблизна вартість цих автівок на даний час становить приблизно 35-40 тисяч доларів.

Декларація Куця закрита, оскільки він раніше працював в СБУ.

Також досі немає інформації про нового очільника і на сайті Донецької обласної державної адміністрації.

Раніше у Центрі протидії корупції повідомили, що Куць мав подати декларацію перед своїм призначенням, а недотримання закону тягне за собою кримінальну відповідальність.

Як повідомлялося, 22 червня президент Петро Порошенко призначив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації генерала СБУ Олександра Куця. 

41-річний генерал-майор СБУ Олександр Куць з 2015 по 2017 роки очолював управління спецслужби у Донецькій області.

Українська правда

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Теми: Донецькдекларації
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