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У детей нового главы Донецкой области Куця состояния на миллионы – СМИ

Понедельник, 25 июня 2018, 14:35
У детей нового главы Донецкой области Куця состояния на миллионы – СМИ

Детям нового губернатора Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця подарили квартиру за 4 млн гривен, они являются владельцами 90-метрового дома и 10 соток земли под Киевом.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Так, в сентябре 2017 года отец, брат и Екатерина Куць, которая, вероятно, приходится генералу женой, основали в селе Лесники под Киевом обслуживающий кооператив "Садовое общество "Усадьба".

Сообщается, что владельцами 90-метрового здания, в котором зарегистрировано юрлицо, и 10 соток земли под ним, оказались дети Куця - Анастасия и Александр. Недвижимость была им подарена 6 декабря 2017 года.

Также в тот же день Анастасия и Александр Куц получили в дар - квартиру площадью 98 кв. м в ЖК "Французский квартал". Цены на подобные трехкомнатные квартиры там стартуют от 44 тысяч гривен за квадратный метр, поэтому стоимость такого жилья составляет около 4,3 млн грн.

Согласно информации с открытого реестра МВД, новый губернатор имеет автомобиль Volkswagen Touareg 2007 года выпуска, Екатерина Куць является владелицей микроавтобуса Volkswagen Multivan 2010 года. Отмечают, что примерная стоимость этих автомобилей в настоящее время составляет примерно 35-40 тысяч долларов.

Декларация Куця закрыта, поскольку он ранее работал в СБУ.

Также до сих пор нет информации о новом главе и на сайте Донецкой областной государственной администрации.

Ранее в Центре противодействия коррупции сообщили, что Куць должен был подать декларацию перед своим назначением, а несоблюдение закона влечет за собой уголовную ответственность.

Как сообщалось, 22 июня президент Петр Порошенко назначил нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ Александра Куця.

41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области.

Украинская правда

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Темы: Донецкдекларации
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