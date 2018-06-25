У детей нового главы Донецкой области Куця состояния на миллионы – СМИ
Детям нового губернатора Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця подарили квартиру за 4 млн гривен, они являются владельцами 90-метрового дома и 10 соток земли под Киевом.
Об этом сообщает Bihus.Info.
Так, в сентябре 2017 года отец, брат и Екатерина Куць, которая, вероятно, приходится генералу женой, основали в селе Лесники под Киевом обслуживающий кооператив "Садовое общество "Усадьба".
Сообщается, что владельцами 90-метрового здания, в котором зарегистрировано юрлицо, и 10 соток земли под ним, оказались дети Куця - Анастасия и Александр. Недвижимость была им подарена 6 декабря 2017 года.
Также в тот же день Анастасия и Александр Куц получили в дар - квартиру площадью 98 кв. м в ЖК "Французский квартал". Цены на подобные трехкомнатные квартиры там стартуют от 44 тысяч гривен за квадратный метр, поэтому стоимость такого жилья составляет около 4,3 млн грн.
Согласно информации с открытого реестра МВД, новый губернатор имеет автомобиль Volkswagen Touareg 2007 года выпуска, Екатерина Куць является владелицей микроавтобуса Volkswagen Multivan 2010 года. Отмечают, что примерная стоимость этих автомобилей в настоящее время составляет примерно 35-40 тысяч долларов.
Декларация Куця закрыта, поскольку он ранее работал в СБУ.
Также до сих пор нет информации о новом главе и на сайте Донецкой областной государственной администрации.
Ранее в Центре противодействия коррупции сообщили, что Куць должен был подать декларацию перед своим назначением, а несоблюдение закона влечет за собой уголовную ответственность.
Как сообщалось, 22 июня президент Петр Порошенко назначил нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ Александра Куця.
41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области.
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