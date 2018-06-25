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В УГКЦ рішуче засудили напад на ромів у Львові

Понеділок, 25 червня 2018, 18:35

Українська Греко-Католицька церква засудила напад на ромів у Львові.

Про це повідомляється на сайті УГКЦ.

"Такого типу дії, ким би вони не були вчинені та якими б гаслами ці злочинці себе не прикривали, негідні європейського народу, дискредитують незалежну Українську державу, а відтак є справою, що йде на користь ворогам України", - наголошують у церкві.

В УГКЦ зауважують, що кожен, незалежно від своєї національної, етнічної, релігійної належності, повинен почувати себе гідним і повноцінним громадянином своєї держави, а влада повинна захищати його права та свободи, найперше – право на життя, здоров’я і вільний розвиток.

"Ми закликаємо державні органи прозоро й неупереджено провести слідчі дії, щоби встановити імена злочинців, які повинні в межах чинного законодавства бути покарані. Закликаємо громадян України рішучо протиставитися такого типу поведінці, яка не має нічого спільного ані з християнськими, ані з загальнолюдськими правилами та нормами", - підсумували у греко-католицькій церкві.

Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня: внаслідок нападу одна особа загинула, четверо отримали травми.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

За підозрою у нападі затримали 8 осіб, більшості з них 16-18 років. Їм оголошено підозру в хуліганстві.

Українська правда
Теми: нацменшиницеркваЛьвівнадзвичайна подія
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