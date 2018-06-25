В УГКЦ решительно осудили нападение на ромов в Львове

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Понедельник, 25 июня 2018, 18:35

Украинская Греко-Католическая церковь осудила нападение на ромов в Львове.

Об этом сообщается на сайте УГКЦ.

"Такого типа действия, кем бы они ни были совершены и какими бы лозунгами эти преступники себя не прикрывали, недостойные европейского народа, дискредитируют независимое Украинское государство, а следовательно является делом, которое идет на пользу врагам Украины", - отмечают в церкви.

В УГКЦ подчеркивают, что каждый, независимо от своей национальной, этнической, религиозной принадлежности, должен чувствовать себя достойным и полноценным гражданином своего государства, а власть должна защищать его права и свободы, прежде всего - право на жизнь, здоровье и свободное развитие.

"Мы призываем правительства прозрачно и беспристрастно провести следственные действия, чтобы установить имена преступников, которые должны в рамках действующего законодательства быть наказаны. Призываем граждан Украины решительно выступить против такого типа поведения, которое не имеет ничего общего ни с христианскими, ни с общечеловеческими правилами и нормами", - подытожили в греко-католической церкви.

Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы

Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

По подозрению в нападении задержали 8 человек, большенству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.

Украинская правда

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Темы: нацменьшинства церковь Львов чрезвычайное происшествие
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