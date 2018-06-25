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Суд арештував двох підозрюваних у нападі на ромів у Львові

Понеділок, 25 червня 2018, 22:56
Суд арештував двох підозрюваних у нападі на ромів у Львові

Пустомитівський районний суд Львівської області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у нападі на ромів без права внесення застави.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Підозрювані, 2000 року і 2002 року народження​, проведуть 60 днів у слідчому ізоляторі Львова. Обоє неповнолітніх – львів’яни, один цього року закінчив школу, інший – ще школяр", - йдеться у повідомленні.

Судове засідання було закритим для ЗМІ.

26 червня районний суд Пустомитівського району продовжить розгляд справ про обрання запобіжних заходів ще шістьом підозрюваним у цій справі.

Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня: внаслідок нападу одна особа загинула, четверо отримали травми.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

За підозрою у нападі затримали 8 осіб, більшості з них 16-18 років. Їм оголошено підозру в хуліганстві.

"Українська правда" у Threads

Теми: суднацменшиниЛьвів
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