Суд арештував двох підозрюваних у нападі на ромів у Львові
Пустомитівський районний суд Львівської області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом підозрюваним у нападі на ромів без права внесення застави.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Підозрювані, 2000 року і 2002 року народження, проведуть 60 днів у слідчому ізоляторі Львова. Обоє неповнолітніх – львів’яни, один цього року закінчив школу, інший – ще школяр", - йдеться у повідомленні.
Судове засідання було закритим для ЗМІ.
26 червня районний суд Пустомитівського району продовжить розгляд справ про обрання запобіжних заходів ще шістьом підозрюваним у цій справі.
Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня: внаслідок нападу одна особа загинула, четверо отримали травми.
У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.
За підозрою у нападі затримали 8 осіб, більшості з них 16-18 років. Їм оголошено підозру в хуліганстві.
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