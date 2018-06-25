Суд арестовал двух подозреваемых в нападении на ромов во Львове

Пустомытовский районный суд Львовской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум подозреваемым в нападении на ромов без права внесения залога.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Подозреваемые, 2000 года и 2002 года, проведут 60 дней в следственном изоляторе Львова. Оба несовершеннолетних - львовяне, один в этом году закончил школу, другой - еще школьник", - говорится в сообщении.

Судебное заседание было закрытым для СМИ.

26 июня районный суд Пустомытовского района продолжит рассмотрение дел об избрании меры пресечения еще шестерым подозреваемым по этому делу.

Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы.

Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

По подозрению в нападении задержали 8 человек, большенству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.