У лікарні помер поранений на Донбасі боєць

1754 перегляди
Вівторок, 26 червня 2018, 06:10

У лікарні в Дніпрі помер поранений ворожим снайпером український військовий Руслан Баглик.

Про це у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

20-річний боєць зазнав важкого поранення від кулі снайпера 19 червня.

"Руслан пішов не приходячи до тями, поруч був батько. Лікарі боролися до останньої хвилини", – написала Губа.

Як повідомлялось, 19 червня бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню на горлівському, донецькому та маріупольському напрямках, в тому числі із застосуванням артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння. Було поранено 3 бійців ООС.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС бойові дії Донбас
powered by lun.ua
По темі
Бойовики обстріляли військових біля Кримського з гранатометів 25 червня 2018, 19:43
ООС: Бойовики застосували гранатомети, артилерію і міномети, 1 загиблий 25 червня 2018, 07:20
ООС: Бойовики стріляли 5 разів із забороненої "Мінськом" зброї 24 червня 2018, 20:24
Усі новини
Головні новини
У лікарні помер поранений на Донбасі боєць
Генсек Ради Європи попросив Путіна звільнити Олега Сенцова
Суд арештував двох підозрюваних у нападі на ромів у Львові
Побиття Найєма: підозрюваним продовжили запобіжні заходи
Усі новини
Відео

Як люди з інвалідністю можуть перетворити свій візок на скутер

Made in Ukraine

Українські вина до 200 гривень, які варто спробувати