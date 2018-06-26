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У лікарні помер поранений на Донбасі боєць

Вівторок, 26 червня 2018, 06:10

У лікарні в Дніпрі помер поранений ворожим снайпером український військовий Руслан Баглик.

Про це у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

20-річний боєць зазнав важкого поранення від кулі снайпера 19 червня.

"Руслан пішов не приходячи до тями, поруч був батько. Лікарі боролися до останньої хвилини", – написала Губа.

Як повідомлялось, 19 червня бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню на горлівському, донецькому та маріупольському напрямках, в тому числі із застосуванням артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння. Було поранено 3 бійців ООС.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСбойові діїДонбас
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