У лікарні помер поранений на Донбасі боєць

У лікарні в Дніпрі помер поранений ворожим снайпером український військовий Руслан Баглик.

Про це у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

20-річний боєць зазнав важкого поранення від кулі снайпера 19 червня.

"Руслан пішов не приходячи до тями, поруч був батько. Лікарі боролися до останньої хвилини", – написала Губа.

Як повідомлялось, 19 червня бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню на горлівському, донецькому та маріупольському напрямках, в тому числі із застосуванням артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння. Було поранено 3 бійців ООС.