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В больнице скончался раненый на Донбассе боец

Вторник, 26 июня 2018, 06:10

В больнице в Днипре умер раненый вражеским снайпером украинский военный Руслан Баглик.

Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

20-летний боец ​​получил тяжелое ранение от пули снайпера 19 июня.

"Руслан ушел не приходя в сознание, рядом был отец. Врачи боролись до последней минуты", - написала Губа.

Как сообщалось, 19 июня боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня на горловском, донецком и мариуполськом направлениях, в том числе с применением артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения. Были ранены 3 бойца ООС.

Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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