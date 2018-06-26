В больнице скончался раненый на Донбассе боец
Вторник, 26 июня 2018, 06:10
В больнице в Днипре умер раненый вражеским снайпером украинский военный Руслан Баглик.
Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.
20-летний боец получил тяжелое ранение от пули снайпера 19 июня.
"Руслан ушел не приходя в сознание, рядом был отец. Врачи боролись до последней минуты", - написала Губа.
Как сообщалось, 19 июня боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня на горловском, донецком и мариуполськом направлениях, в том числе с применением артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения. Были ранены 3 бойца ООС.