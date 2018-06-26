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Депутат від БПП пропонує не застосовувати закон про люстрацію до колишніх агентів КДБ

Вівторок, 26 червня 2018, 07:13

До Верховної Ради внесено законопроект, яким пропонується не застосовувати закон про очищення влади до штатних працівників чи негласних агентів КДБ та ГРУ.

Відповідний законопроект № 8525 зареєстровано  народним депутатом від партії "Блок Петра Порошенка" Миколою Паламарчуком.

Документом пропонується повністю виключити з закону норму, що щодо штатних працівників чи негласних агентів в КДБ СРСР, КДБ УРСР, головного розвідувального управління Міноборони СРСР застосовується обмеження щодо держслужби.

У пояснювальній записці до законопроекту вказується, що чинний закон нібито дискримінує громадян за професійною ознакою.

Також у документі стверджується, що чинний закон  не враховує того факту, що деякі із таких осіб могли добровільно залишити співпрацю з КДБ СРСР, або така співпраця могла бути "суто номінальною або дуже короткою".

Закон про очищення влади схвалений у 2014 році. Документ, серед іншого, передбачає, що низка категорій осіб протягом десяти років не має права обіймати посади у державних органах влади України.

Нині в люстраційному реєстрі, який веде Міністерство юстиції, перебувають 926 людей. Їм заборонено обіймати державні посади.

Теми: люстраціяВерховна РадаБПП
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