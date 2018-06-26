Депутат від БПП пропонує не застосовувати закон про люстрацію до колишніх агентів КДБ

До Верховної Ради внесено законопроект, яким пропонується не застосовувати закон про очищення влади до штатних працівників чи негласних агентів КДБ та ГРУ.

Відповідний законопроект № 8525 зареєстровано народним депутатом від партії "Блок Петра Порошенка" Миколою Паламарчуком.

Документом пропонується повністю виключити з закону норму, що щодо штатних працівників чи негласних агентів в КДБ СРСР, КДБ УРСР, головного розвідувального управління Міноборони СРСР застосовується обмеження щодо держслужби.

У пояснювальній записці до законопроекту вказується, що чинний закон нібито дискримінує громадян за професійною ознакою.

Також у документі стверджується, що чинний закон не враховує того факту, що деякі із таких осіб могли добровільно залишити співпрацю з КДБ СРСР, або така співпраця могла бути "суто номінальною або дуже короткою".

Закон про очищення влади схвалений у 2014 році. Документ, серед іншого, передбачає, що низка категорій осіб протягом десяти років не має права обіймати посади у державних органах влади України.

Нині в люстраційному реєстрі, який веде Міністерство юстиції, перебувають 926 людей. Їм заборонено обіймати державні посади.