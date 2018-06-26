Депутат от БПП предлагает не применять закон о люстрации к бывшим агентам КГБ

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Вторник, 26 июня 2018, 07:13

В Верховную Раду внесен законопроект, которым предлагается не применять закон об очищении власти к штатным работникам или негласным агентам КГБ и  ГРУ.

Соответствующий законопроект № 8525 зарегистрирован народным депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" Николаем Паламарчуком.

Документом предлагается полностью исключить из закона норму, что в отношении штатных работников или негласных агентов в КГБ СССР, КГБ УССР, главного разведывательного управления Минобороны СССР применяется ограничение госслужбы.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что действующий закон якобы дискриминирует граждан по профессиональному признаку.

Также в документе утверждается, что действующий закон не учитывает того факта, что некоторые из таких лиц могли добровольно покинуть сотрудничество с КГБ СССР, или такое сотрудничество могло быть "чисто номинальным или очень коротким".

Закон об очищении власти одобрен в 2014 году. Документ, среди прочего, предусматривает, что ряд категорий лиц в течение десяти лет не имеет права занимать должности в государственных органах власти Украины.

Сейчас в люстрационном реестре, который ведет Министерство юстиции, находятся 926 человек. Им запрещено занимать государственные должности.

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Темы: люстрация Верховная Рада БПП
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