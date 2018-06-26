Порошенко "запустив" Антикорупційний суд на очах у студентів

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Вівторок, 26 червня 2018, 10:55

Президент Петро Порошенко підписав закон про запуск Антикорупційного суду.

Він підписав його просто перед студентами в Київському інституті міжнародних відносин.

 
 
 

"Утворити Вищий антикорупційний суд", – мовиться в законі.

"Місцезнаходження і територіальний статус визначаються законом про Вищий антикорупційний суд", – мовить другий його пункт.

Після виступу президента почалося вручення дипломів студентам-"міжнародникам".

 

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України.

21 червня Верховна Рада ухвалила закон 8497 про утворення Вищого антикорупційного суду.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Антикорупційний суд Порошенко законодавство
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