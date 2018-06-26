Порошенко "запустил" Антикоррупционный суд на глазах у студентов

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Вторник, 26 июня 2018, 10:55

Президент Петр Порошенко подписал закон о запуске Антикоррупционного суда.

Он подписал его прямо перед студентами в Киевском институте международных отношений.

 
 
 

"Создать Высший антикоррупционный суд", – говорится в законе.

"Местонахождение и территориальный статус определяются законом о Высшем антикоррупционном суде", – гласит второй его пункт.

После выступления президента началось вручение дипломов студентам-"международникам".

 

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины.

21 июня Верховная Рада приняла закон 8497 о создании Высшего антикоррупционного суда.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Антикоррупционный суд Порошенко законодательство
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