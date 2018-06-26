Порошенко "запустил" Антикоррупционный суд на глазах у студентов
1479 просмотров
Вторник, 26 июня 2018, 10:55
Президент Петр Порошенко подписал закон о запуске Антикоррупционного суда.
Он подписал его прямо перед студентами в Киевском институте международных отношений.
"Создать Высший антикоррупционный суд", – говорится в законе.
"Местонахождение и территориальный статус определяются законом о Высшем антикоррупционном суде", – гласит второй его пункт.
После выступления президента началось вручение дипломов студентам-"международникам".
7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины.
21 июня Верховная Рада приняла закон 8497 о создании Высшего антикоррупционного суда.
Алена Рощенко, УП
powered by lun.ua
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"