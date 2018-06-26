Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко "запустил" Антикоррупционный суд на глазах у студентов

Вторник, 26 июня 2018, 10:55
Порошенко запустил Антикоррупционный суд на глазах у студентов

Президент Петр Порошенко подписал закон о запуске Антикоррупционного суда.

Он подписал его прямо перед студентами в Киевском институте международных отношений.

 
 
 

"Создать Высший антикоррупционный суд", – говорится в законе.

"Местонахождение и территориальный статус определяются законом о Высшем антикоррупционном суде", – гласит второй его пункт.

После выступления президента началось вручение дипломов студентам-"международникам".

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины.

21 июня Верховная Рада приняла закон 8497 о создании Высшего антикоррупционного суда.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судПорошенкозаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: