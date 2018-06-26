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Омбудсмен РФ "не бачить смертельної небезпеки" у голодуванні Сенцова

Вівторок, 26 червня 2018, 10:57

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила про намір найближчим часом відвідати засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це вона повідомила у вівторок журналістам після прибуття до Києва, повідомляє російське видання ТАСС.

"Я після Києва сама планую поїхати до Сенцова", – сказала вона, відповідаючи на відповідне запитання.

Крім того, за словами Москалькової, вона "звернулася до керівника пенітенціарної системи, щоб (до Сенцова) був допуск лікарів, яких запропонують адвокати й родичі".

У той же час омбудсмен РФ стверджує, що Сенцов "сказав, що взагалі не хоче зустрічатися ні з якими лікарями".

"Сподіваюся, його вдасться переконати в тому, що є й інші методи відстоювати свої переконання", – сказала Москалькова.

Що стосується стану Сенцова в зв'язку з його голодуванням, то російський омбудсмен заявила, що "не бачить смертельної небезпеки".

"Але 40 днів голодування – це серйозно", – зазначила Москалькова.

Як повідомлялося, російський омбудсмен планує відвідати в Києві засудженого російського військовослужбовця Максима Одинцова, а також зустрітися з членами екіпажу російського судна "Норд", яке було затримано в Азовському морі в березні 2018 року.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй постійно відмовляють у зустрічах з українськими політв'язнями - Олегом Сенцовим, Романом Сущенком, Миколою Карпюком.

25 червня Денісова повідомила, що їй відмовили у відеозв'язку з Сенцовим.

Після того, як 19 червня її вкотре не пустили до Сенцова, який 14 травня оголосив голодування, Денісова відправила лист голові Регіональної делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням допомогти зустрітися з українськими політв'язнями.

Теми: заручникиСенцов
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