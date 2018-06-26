Омбудсмен РФ "не видит смертельной опасности" в голодовке Сенцова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о намерении в ближайшее время посетить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом она сообщила во вторник журналистам после прибытия в Киев, сообщает российское издание ТАСС.

"Я после Киева сама планирую поехать к Сенцову", – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.



Кроме того, по словам Москальковой, она "обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы (к Сенцову) был допуск врачей, которые предложат адвокаты и родственники".

В то же время омбудсмен РФ утверждает, что Сенцов "сказал, что вообще не хочет встречаться ни с какими врачами".

"Надеюсь, его удастся убедить в том, что есть и другие методы отстаивать свои убеждения", – сказала Москалькова.

Что касается состояния Сенцова в связи с его голодовкой, то российский омбудсмен заявила, что "не видит смертельной опасности".

"Но 40 дней голодовки - это серьезно", – отметила Москалькова.

Как сообщалось, российский омбудсмен планирует посетить в Киеве осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в марте 2018 года.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими политзаключенными - Олегом Сенцов, Романом Сущенко, Николаем Карпюком.

25 июня Денисова сообщила, что ей отказали в видеосвязи с Сенцовым.

После того, как 19 июня ее не пустили к Сенцову, который 14 мая объявил голодовку, Денисова отправила письмо председателю Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой помочь встретиться с украинскими политзаключенными.