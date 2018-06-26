Омбудсмен РФ "не видит смертельной опасности" в голодовке Сенцова

707 просмотров
Вторник, 26 июня 2018, 10:57

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о намерении в ближайшее время посетить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом она сообщила во вторник журналистам после прибытия в Киев, сообщает российское издание ТАСС.

"Я после Киева сама планирую поехать к Сенцову", – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, по словам Москальковой, она "обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы (к Сенцову) был допуск врачей, которые предложат адвокаты и родственники".

В то же время омбудсмен РФ утверждает, что Сенцов "сказал, что вообще не хочет встречаться ни с какими врачами".

"Надеюсь, его удастся убедить в том, что есть и другие методы отстаивать свои убеждения", – сказала Москалькова.

Что касается состояния Сенцова в связи с его голодовкой, то российский омбудсмен заявила, что "не видит смертельной опасности".

"Но 40 дней голодовки - это серьезно", – отметила Москалькова.

Как сообщалось, российский омбудсмен планирует посетить в Киеве осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в марте 2018 года.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: заложники Сенцов
powered by lun.ua
По теме
Москалькова приехала в Киев 26 июня 2018, 10:33
Грицак: СБУ освободила из плена боевиков более трех тысяч человек 25 июня 2018, 12:48
Врачи говорят, что у Сенцова отказывают рецепторы – омбудсмен 22 июня 2018, 18:06
Все новости
Главные новости
Порошенко "запустил" Антикоррупционный суд на глазах у студентов
Организатору нападения на табор ромов сообщили о подозрении в убийстве
На украинских дорогах станут обязательными велодорожки
НАБУ закрыло дело по отдыху Гонтаревой на Мальдивах
Все новости
Опыт

Как это – жить с эпилепсией

спорт

5 физических упражнений, которые пойдут на пользу вашей кошке

Поиск по сайту
Архив
Весь архів