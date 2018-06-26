У Путіна відповіли на прохання генсека Ради Європи помилувати Сенцова

Незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання, направленого від імені генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, подібне прохання з точки зору російського законодавства не може стати підставою для якихось дій, що стосуються процедури помилування.

Раніше Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання президенту Росії Володимиру Путіну помилувати українського режисера Олега Сенцова, який міститься в російській в'язниці і голодує вже 43 дні.

У Росії й на території анексованого Криму окупанти утримують близько 70 українських політв'язнів. Серед засуджених, зокрема, кримчани Олександр Кольченко й Володимир Балух, а також журналіст Роман Сущенко.

Олега Сенцова затримали в анексованому Криму 10 травня 2014 року й у серпні 2015 року російський суд вліпив йому 20 років колонії суворого режиму. Його запроторили до колонії "Білий ведмідь" на півночі Росії.

Із 14 травня 2018 року Сенцов голодує, домагаючись звільнення всіх українських політв’язнів із російських в’язниць.

Сенцов не вступав у громадянство Російської Федерації, але Росія називає його своїм громадянином. Проте, як з’ясувалося, у внутрішніх документах системи покарань він значиться громадянином України.